Kauhavalla rokotetaan koronaa vastaan ilman ajanvarausta – Rokotuspisteet avautuvat viikolla 32

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen muistuttaa, että THL suosittelee koronarokotteen neljättä annosta kaikille yli 60-vuotiaille sekä 18–59-vuotiaille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan 3 kuukautta kolmannen rokoteannoksen jälkeen. Jos on sairastanut koronan ja saanut kolme rokotusta, ei neljättä annosta tarvita.

Neljättä rokotetta suositellaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. He voivat hakea viidennen rokoteannoksen, kun edellisestä tehosteesta on kulunut 4–6 kuukautta. Jos on sairastanut koronan ja saanut neljä rokoteannosta, ei viidettä annosta tarvitse. Sairastettu korona vastaa myös immuunipuutteisilla yhtä rokoteannosta.

– Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista, kuntayhtymä kertoo tiedotteessaan.

– Sairastettu koronavirustauti muodostaa suojaa uutta tartuntaa vastaan samalla tavoin kuin yksi rokoteannos, kunhan rokoteannoksen ja koronavirustartunnan väli on vähintään 6 viikkoa. Pidemmällä aikavälillä saavutetaan parempi immuunivaste.