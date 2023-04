Minun mielestäni Ylihärmään täytyisi saada enemmän beach volley -kenttiä, koska tällä hetkellä meillä on vain kolme kenttää. Ylihärmän Kirkonkylän koululla on kaksi kenttää ja Ylihärmän kuntokeskuksella on yksi.

Niitä pitäisi kyllä olla enemmän, koska Ylihärmässä on palj...