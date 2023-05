Olen ajellut omalla autolla kevään aikana jatkuvasti väliä Pärnu–Kauhava–Oulu. Olen nähnyt kantatiestön kurjuuden.

”Köyhässä” Virossa tiet ovat kunnossa. Tasaisia pääteitä on mukava ajella. Via Baltica on kuitenkin hankala ajettava tajuttoman rekkaliikenteen vuoksi.

...