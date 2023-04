Yrittäjäopisto teki viime vuodelta huipputuloksen

Suomen Yrittäjäopisto Oy:llä on takana erinomainen toimintavuosi. Yrittäjäopisto Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 8,6 miljoonaa euroa ja tulos peräti 1,3 miljoonaa euroa.

Rehtori, toimitusjohtaja Jorma Kukkeenmäki on syystäkin tyytyväinen:

– Taloudellinen tulos oli erinomainen. Erilaiset muutoshankkeiden valmistelut ja kriisit loivat epävarmuutta ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä, mutta koulutuksillamme on erittäin hyvä vetovoima, Kukkeenmäki kertoo.

– Liikevaihtomme jakautuu kahtia. Markkinaehtoinen koulutus tulee eri tarjousten kautta, ja sitten on valtionosuusrahoitus. OKM:llä on vuoden aikana kolme erilaista rahoitushakua kesken vuotta. Tälle vuotta saimme tietää vasta 17. joulukuuta valtionosuusrahoituksen. Viime vuonna onnistuimme niissä hyvin. Markkinaehtoisessa koulutuksessa onnistuttiin budjetoidusti, jopa ylikin. Kustannukset eivät ole nousseet enää koronaa edeltävälle tasolle. Näistä tekijöistä käsin näin mahdottoman hyvä tulos on mahdollinen.

Kukkeenmäen mukaan Yrittäjäopiston vetovoima on syntynyt laadukkaan koulutustarjonnan, hyvän asiakaspalvelun ja määrätietoisen markkinoinnin ansiosta.

– Koulutustarjontamme on aidosti joustavaa, yksilöllistä ja helposti saavutettavaa. Henkilökunnan aito ohjaus varmistaa opiskeluiden etenemisen.

Vuoden 2022 opiskelijavuositavoitteet täyttyivät. Kokotutkintoja suoritettiin yhteensä 630. Vuosittain erilaisissa koulutuksissa opiskelee noin 4000 opiskelijaa.

Henkilöstön kokonaismäärä on 92.

– Vahvan taseen ansiosta voimme jatkaa toimintojen kehittämistä ja olla aktiivinen toimija koulutusalan rakennekehityssuunnitelmissa, Kukkeenmäki kertoo.

Kukkeenmäen mukaan samanlainen tuloskehitys ei kuitenkaan jatku kuluvana vuonna muun muassa kohonneiden henkilöstökustannusten vuoksi.

– Olen tietysti erittäin tyytyväinen, että sen haasteellisen vuoden jälkeen meillä on ollut kolme todella hyvää vuotta.

Verkko-opetuksen tarjonta on laaja. Opetusta verkossa oli kokonaisuudessaan 74 prosenttia.

– Toimipisteemme sijaitsevat Kauhavalla, Seinäjoella, Teuvalla, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Turussa. Laaja verkkokoulutus sekä asiakkaidemme lähellä toteutettava lähiopetus ympäri Suomen varmistavat sen, että olemme vahvasti valtakunnallinen aikuiskouluttaja.

Suomen Yrittäjäopisto on perustettu yrittäjiä varten vuonna 1968. Yrittäjyyslähtöinen toiminta näkyy edelleen esimerkiksi siinä, että tutkintoa suorittavista opiskelijoista lähes puolet oli yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia.

Yrittäjäopistossa seurataan työyhteisön työhyvinvointia esimiestyössä ja säännöllisin, vuosittain tehtävin työyhteisökyselyin. Työeläkeyhtiö Elon tekemässä työyhteisökyselyssä vuonna 2022 työyhteisökyselyn tulokset jatkoivat edellisvuosien tapaan positiivista suuntaa. Esimerkiksi sitoutuminen työnantajaan eli eNPS-luku oli Suomen Yrittäjäopistolla 79, kun alan keskiarvoluku on 22.

– Tulokset antavat kuvan hyvinvoivasta henkilöstöstä ja työyhteisöstä. Näin erinomaisten tulosten saavuttaminen ei ole mahdollista ilman sitoutuneesti työskentelevää henkilökuntaa. Kiitokset tuloksien saavuttamisesta kuuluvat meille kaikille, kiittää Kukkeenmäki.

Tulevaisuuden suuri yhteinen haaste tulee olemaan työvoiman riittävyys yrityksissä.

Yrittäjäopisto aikoo panostaa maahanmuuttajille suunnattujen koulutuspalveluiden kehittämiseen.

– Uskomme, että työvoimahaasteen ratkaisemisessa tarvitaan kaikkien panostusta. Toisaalta yritysten kannalta on myös tärkeää pitää kiinni olemassa olevasta henkilöstöstä, jonka osaamisen vahvistamista ei pidä unohtaa.