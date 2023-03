Ylioppilaskirjoitukset alkoivat tänään – Härmän ja Kauhavan lukioissa urakkaan osallistuu 128 nuorta

Härmän ja Kauhavan lukioissa osallistuu tänään alkaneisiin kevään ylioppilaskirjoituksiin yhteensä 128 kokelasta. Heistä Härmän lukiossa kirjoittaa 19 ja Kauhavan lukiossa 109.

Valtaosa nuorista tavoittelee valkolakkia abiturienttina, mutta mukana on myös arvosanojen korottajia ja kakkosluokkalaisia.

– Meillä on eniten kirjoittajia on äidinkielessä (78), matematiikassa (73) ja reaaliaineissa. Pitkän englannin kokeen tekijöitä on 62 ja ruotsin 17, Kauhavan lukion rehtori Toni Uusimäki kertoo.

Rehtori Jari Salmisen johtamassa Härmän lukiossa kokelasmäärät ovat samoin suurimmat äidinkielessä, matematiikassa ja reaalissa.

Kauhavalla on jouduttu ottamaan uuden koulukeskuksen kolmen sähköisen kirjoituksen luokan lisäksi auditorio kirjoitustilaksi.

Alahärmässä opiskelijat syventyvät kysymyksiin Härmä-salissa.

– Saamme sinne sijoitettua sopivan väljästi kokelaiden pöydät ja vedettyä johdot ”työturvallisesti”, Salminen perustelee.

Ylioppilastutkintolautakunta lähettää tulokset lukioihin 16. toukokuuta. Tämän kevään ylioppilaat ovat ensimmäisiä, jotka saavat digitaalisen todistuksen. Sähköinen versio tulee käyttöön, koska se helpottaa hakemista erityisesti ulkomaisiin oppilaitoksiin ja on hankalampi väärentää kuin paperinen todistus.