Ylihärmän kouluverkkomuutokset: Hakolan koulun lopettamisesitys tiistaina lautakunnassa

Ensi tiistaina 22.2. kokoontuva kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että Hakolan koulu, Ylihärmän kirkonkylän koulu ja Ylihärmän yläkoulu lakkautetaan 1.8. alkaen ja perustetaan Ylihärmän yhtenäiskoulu. Tähän kouluun on tarkoitus sijoittaa Ylihärmän alueen kaikki perusopetuksen oppilaat, mukaan lukien Hakolan alue.

Ylihärmän koulukampuksen uusi alakouluosa on valmistunut viime vuoden puolella. Ylihärmän yläkoulu on siellä väistössä vanhan yläkouluosion kunnostustoimien ajan. Yläkoulun on tarkoitus siirtyä takaisin remontoituun rakennukseen, sen osiin tai johonkin muuhun tilaan ensi elokuusta alkaen. Ylihärmän alueen 1-9. luokkien oppilaat on tarkoitus siirtää uuteen kouluun 1.8.2022.

Kouluverkko etenee päätettäväksi kaupunginhallitukseen ja edelleen maaliskuun valtuustoon.

Oppilaaksiottoalueet täytyy päivittää kouluverkkomuutosten yhteydessä. Lautakunta esittää Ylihärmän yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueelle seuraavia rajoja: Laituri - Porontie 310 (alkupää) - Perämäentie - Lapuan raja – Seinäjoen raja - Vöyrin raja – Kivihuhdantien ja Kannikontien risteys - Yliviitalantie 482 ja siitä eteenpäin - Laiturintie - Porontie 310 (alkupää) - Kieräkuja - Tuomisillantie - Liinamaantie - Hakolan alue - Kivihuhta - Perämäentie - Ekotien eteläpää - Lehtimäen alue - Kankaan alue - Kurjentie - Koukkuluomantie - Vaasantie - Ylistarontie - Haukkalantie.

Kaupunki piti keskiviikkoiltana 16.2. Härmän kuntokeskuksessa kuulemistilaisuuden Ylihärmän kouluverkkomuutoksista. Tilaisuudessa käsiteltiin puheenjohtaja Ville Virrankosken johdolla 17 ennakkokysymystä sekä muutamia paikan päällä esitettyjä kysymyksiä. Aiheesta lisää ensi viikon Komiat-lehdessä.