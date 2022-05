Iida Pöllänen on mukana naisten lentopallomaajoukkueen 27-henkisessä pelaajaryhmässä, joka alkaa valmistautua elo-syyskuussa käytäviin EM-karsintoihin. Lentopalloliitto julkisti päävalmentaja Tapio Kangasniemen tekemät valinnat viime viikolla – Ryhmässä on pelaajia, joilla on kan.