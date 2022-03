Maanantaina 14.3. kokoontunut alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki muistuttaa, että vaikka koronapandemia on väistynyt uutisotsikoista, virus ei ole kadonnut minnekään.

Etelä-Pohjanmaalla sekä tartuntamäärät että sairaalahoidon kuormitus jatkuvat korkeina. Keskussairaalassa oli maanantain tietojen mukaan 28 ja maakunnan terveyskeskusten vuodeosastoilla 43 koronapotilasta.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla terveydenhuollon PCR-testillä 1099 koronatartuntaa. Varmennettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 18233.

Viime viikolla otettiin yhteensä 1844 PCR-testiä, päivittäin keskimäärin 299 testiä. Viive pyynnöstä testitulokseen oli 12,3 tuntia.

Nyrkin mukaan keskussairaalassa hoidettavissa koronapotilaissa korostuu 70–89-vuotiaiden ikäryhmä, jossa monilla on iän lisäksi vakavalle koronavirusinfektiolle altistavia perussairauksia.

Nyrkki korostaa, että rokotteen ottaminen on edelleen erinomainen keino suojautua vakavalta koronavirustaudilta. Etelä-Pohjanmaalla 87,4 prosenttia väestöstä on saanut 1. rokotuksen, 85,2 prosenttia 2. rokotuksen ja 58,8 prosenttia myös 3. rokotuksen. Koko Suomessa yli 18-vuotiaista 88,7 prosenttia on saanut 1. rokotuksen, 86,3 prosenttia 2. rokotuksen ja 61,4 prosenttia 3. rokotuksen.

Maakunnassa ei ole tällä hetkellä voimassa mitään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiä tai rajoituksia.