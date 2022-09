Vapaa pääsy: Ukrainalaistrio konsertoi Onnelassa lauantaina

Onnelan nuorisoseuralla esiintyy ensi lauantaina 24.9. banduristien trio Oriana. Se on yli viisitoista vuotta vanha ammattilaiskokoonpano. Taiteellisen toimintansa aikana siitä on tullut Ukrainan tunnetuin bandurayhtye. Yhtyeen suosion takana on kolme muusikkoa, joilla kaikilla on voimakas ja kaunis lauluääni: Natalija Hotsyk (sopraano), Iryna Hubjak (mezzosopraano) ja Julija Rudnytska (altto).

Trio kiertää Suomea syys-lokakuun vaihteessa ja pysähtyy myös Alahärmään. Onnelassa kello 14 alkavaan konserttiin on vapaa pääsy.

Konsertin järjestää Kauhavan kulttuuripalvelut yhteistyössä paikallisten ukrainalaisia auttavien toimijoiden sekä Härmänkylän Nuorisoseuran kanssa.

Kaupungin kulttuuriohjaaja Laura Kivimäki kertoo, että trion konserttiohjelmisto on hyvin monipuolinen.

– Se kattaa laajan kirjon lajeja ja tyylejä kansanmusiikista klassiseen ja hengelliseen musiikkiin, maailmanlaajuisesti tunnettujen säveltäjien ja nykyisten musiikintekijöiden teoksista jazziin. Trio esittää konserttiohjelmissaan niin instrumentaaliteoksia kuin banduralla säestettyjä vokaaliteoksia, mutta konserteissa kuullaan myös lauluja a cappella -esityksinä. Suurin osa teoksista kuullaan trion muusikoiden omina sovituksina.

Ollessaan ensimmäisellä konserttikiertueellaan Suomessa marraskuussa 2018 banduristitrio Orianan jäsenet tutustuivat suomalaiseen kansansoittimeen kanteleeseen.

– He innostuivat siitä heti. Bandura ja kantele ovat ikonisia soittimia ja Ukrainan ja Suomen kansojen musiikillisia symboleita, Kivimäki luonnehtii.

Bandura on perinteinen ukrainalainen kansansoitin, joka on tunnettu jo satoja vuosia.

– Konserttibandurassa on 61 kieltä. Tämän sylissä näppäilemällä soitettavan Ukrainan kansallissoittimen ääni on uudelle kuulijalle jotakin yllättävää cembalon, harpun ja kitaran väliltä. Mitä luultavimmin bandura on suomalaisen kanteleen sukulaissoitin, Kivimäki uskoo.