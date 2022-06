Valtuusto nuiji ylijäämäisen tilinpäätöksen ilman soraääniä: Investointien myötä kasvanut velkamäärä huolettaa, mutta alueen elinvoimaan luotetaan

Tilinpäätös 2021: Kauhavan kaupunkikonsernin lainakanta on kasvanut merkittävästi tarkastelujaksolla, ollen Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa korkeampi per asukas. Lainamäärän kasvu johtuu useista investoinneista, jotka on rahoitettu lainalla.