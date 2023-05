Vaarana asbesti ja purkuromut: Hylätty Härmän sairaalarakennus kiinnostaa lapsia, kaupungilla ei ole valtuuksia toimia asiassa

Härmän entisen sairaalan sisäpihan ulko-ovesta on menty sisään kiinteistöön. Kaupunki muistuttaa, että toisen kiinteistöön meneminen on rikos ja että sisällä on suurella todennäköisyydellä ongelmajätteitä. Kuva: Marianne Lähde