Tartuntalukujen perässä ei enää pysytä – Kaksineuvoinen luopuu eristys- ja karanteenimääräyksistä

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen otti maanantaina 24.1. käyttöön uudet koronavirukseen liittyvät eristys-, karanteeni- ja testausohjeet. Niiden mukaan kaikkien positiivisen kotitestituloksen saaneiden ei enää tarvitse ottaa yhteyttä terveyskeskukseen.

Kaksineuvoisesta kerrotaan, että sen puoleen on syytä kääntyä vain, jos kärsii vaikeista koronataudin oireista, esimerkiksi pitkittyneestä, korkeasta kuumeesta, hengenahdistuksesta, yleistilan laskusta, vaikeista vatsataudin oireista, tai jos lieväoireinen on raskaana, kuuluu lääketieteellisiin riskiryhmiin, on sote-työntekijä tai yli 70-vuotias. Vain heidät ohjataan jatkossa PCR-testiin.