Suviseurojen aikaan Kauhavan ja lähiseudun majoituskapasiteetti on vaatinut lisäksi yksityismajoittajien apua. Yksityiskohteita, joihin luetaan talot, mökit ja huoneistot, on majoittajissa 293. Näistä 34 on LSK Business Parkin tiloja. Vuokralle on tuotu asuntovaunuja 90.<...