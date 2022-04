Kauhavalle on saapunut Ukrainasta sotaa pakoon tähän mennessä noin sata ihmistä Lapsia on 46, joista 30 on kouluikäisiä.– Viime viikolla tuli 20 ihmistä ja viikonvaihteen aikana vielä kahdeksan henkilöä, kertoo maahanmuuttokoordinaattori Sanna Kivilahti – He menevät kaikki ensi.