Sosialidemokraattien ehdokaslista täynnä, tällä kertaa ei mukana ehdokasta Kauhavalta

Pohjanmaan Sosialidemokraattien piirihallitus asetti viimeisenkin ehdokkaan eduskuntavaaleihin ja vahvisti täyden ehdokaslistan eli 16 ehdokasta eduskuntavaaleihin.

- Viimeinenkin tavoite saavutettiin, kun saimme listalle nuoren, alle 30-vuotiaan ehdokkaan. Ehdokaslistamme on monipuolinen niin ammatti- kuin ikärakenteeltaan, miehiä ja naisia on yhtä monta ja se on myös alueellisesti koko vaalipiirin kattava. Tällä joukkueella voimme vahvasti lähteä tavoittelemaan jopa kolmea kansanedustajan paikkaa Vaasan vaalipiiristä, kertoo toiminnanjohtaja Johanna Autio.

Ehdolla ovat: Kim Berg, Vaasa, Niina Behm, Seinäjoki, Anna Calden, Uusikaarlepyy, Jasmin Granholm, Vaasa, Tiina Isotalus, Kokkola, Jari Kivimäki, Seinäjoki, Kari Kivinummi, Ähtäri, Taisto Leppälä, Kurikka, Matias Mäkynen, Vaasa, Tanja Norrena, Lapua, Terhi Päivärinta, Pietarsaari, Peter Sjökvist, Närpiö, Jacob Storbjörk, Pietarsaari, Toni Syrjälä, Perho, Emilia Teerikangas, Kokkola ja Maria Tolppanen, Vaasa.

Kevään 2023 eduskuntavaaleissa Pohjanmaan Sosialidemokraateilla ei ole ehdokasta Kauhavalta.

- Meillä on nyt Lapualta ehdokas, mutta tällä kertaa ei Kauhavalta. Viime vaaleissa oli ehdokas Kauhavalta, ei Lapualta, Autio toteaa.