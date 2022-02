Sairaanhoitajakoulutus alkamassa piakkoin Kauhavalla, alueella on töitä tarjolla nyt ja tulevaisuudessa

Tämän kevään yhteishaussa on mahdollisuus hakea sairaanhoitajakoulutukseen Kauhavalle. Koulutuksen järjestää Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 16.–30. maaliskuuta. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

– Toivomme saavamme paljon hakijoita Kauhavan alueelta, sanoo korkeakouluasiamies Tiina Hietala.

Verkkopainotteisuudesta huolimatta opinnot sisältävät myös lähiopetusta ja harjoittelua ja ovat laajuudeltaan samat koulutusten päivä- ja monimuotototeutusten kanssa.

– Verkkopainotteiset opinnot ovat päiväopintoihin verrattuna aikataulullisesti joustavammat, mutta eivät ole ainoastaan itsenäistä opiskelua. Verkko-opinnot vaativat myös itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa ja yhteensovittaa opinnot muuhun arkeen, toteaa SeAMKin osaamisalajohtaja Päivi Rinne.

Verkkopainotteisiin sairaanhoitajaopintoihin kuuluu muun muassa lähiopetusta. Osa lähiopetuksesta toteutuu Kauhavalla tai Kurikassa sekä työpajojen ja simulaatioiden osalta Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampuksella.

– Ohjattua harjoittelua on 5-10 viikkoa lukukaudessa esimerkiksi Kaksineuvoisessa, Seinäjoella keskussairaalassa tai SeAMKin kampuksella, Tiina Hietala kertoo.

Sairaanhoitajakoulutukseen on tulossa kaksi opintoryhmää, yksi Kauhavalle ja yksi Kurikkaan. Yhteishaussa koulutukseen voi hakea periaatteessa kuka tahansa.

– Lisäksi ryhmiin otetaan Polku-opiskelijoita. Nämä paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tiina Hietala muistuttaa, että sairaanhoitajakoulutukseen hakijoiden ei tarvitse olla kauhavalaisia.

– Alueeseemmehan kuuluvat myös Lapua ja järviseudut. Samalla lailla Kauhavalta on käyty Alajärvellä Alajärven maakuntakorkeakoulun opinnoissa, Hietala täsmentää.

Tavoitteena on, että koulutuksella saadaan vastattua alueiden sairaanhoitajapulaan. Tutkintokoulutuksia on ollut maakuntakorkeakoulun kautta aiemmin jo Kauhajoella, Ähtärissä, Alajärvellä ja Alavudella, nyt on Kauhavan ja Kurikan vuoro.

– Tilastojen mukaan eläköityminen sairaanhoitajien työstä on suurta vuosikymmenen loppuun mennessä koko Etelä-Pohjanmaalla. Pula sairaanhoitajista koettelee koko Etelä-Pohjanmaata, mutta erityisen vaikea tilanne on maakunnan reuna-alueilla.

– Tietysti toivomme, että saisimme koulutukseen paljon paikallisia hakijoita, jotka jäisivät tälle paikkakunnalle töihin.

Tulevat opiskelutilat Kauhavalla ovat vielä auki:

– Käytännön järjestelyä ei ole vielä tehty. Katsotaan ensin, paljonko saadaan hakijoita. Kaupungin kanssa on käyty neuvotteluja. Tilat kyllä järjestyvät. Koska koulutus on verkkopainotteinen, lähiopetuspäiviäkään ei tule yhtä paljon kuin normaalissa monimuotototeutuksessa.