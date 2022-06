Rauhanturvaaminen kiinnostaa eri ammateissa toimivia nuoria, aiheesta luvassa infoilta entisellä Lentosotakoululla tämän viikon torstaina

Entisen lentosotakoulun alueella, esikuntarakennuksen edessä on tämän viikon torstaina 30.6. Rauhanturvaaminen tutuksi -tapahtuma kello 17-20.

Infossa on esillä laajasti rauhanturvaamisoperaatioihin liittyvää tietoa. Tapahtuman järjestävät Pohjanmaan Rauhanturvaajat ry ja Vaasan Seudun Rauhanturvaajat ry.

– Lämpimästi tervetuloa kaikille kaikki rauhanturvaamisesta kiinnostuneet, kutsuu Pohjanmaan Rauhanturvaajien tiedotus- ja tapahtumavastaava Tero Eklund.

Maanpuolustuskoulutus MPK Pohjanmaa, jonka Kauhavan koulutuspaikka sijaitsee lentosotakoululla, antaa tilat tapahtumaan. Juhani Alkio kertoo tapahtumassa, mitä oli arki miinalaiva Pohjanmaalla.

Miinalaiva Pohjanmaa, nykyisin M/S Pohjanmeri, oli Suomen merivoimien lippulaiva, joka toimi koululaivana vuodesta 1982 vuoteen 2013 ja on nykyisin siviilikäytössä merenmittaustehtävissä. Alkio on työskennellyt laivalla 12 vuotta.

– Aloitin homman vuonna 1990, kun Pohjanmaa oli Merisotakoulun laiva. Siihen liittyivät ulkomaanmatkat. Olen käynyt Pohjanmaan mukana muun muassa Brasiliassa, Halifaxissa, Reykjavikissa, Edinburghissa, Lontoossa sekä Välimerellä siellä täällä - on siis tullut kierrettyä, Alkio tuumaa.



Tero Eklundin mukaan nuoret aikuiset, eri alojen osaajat ovat kiinnostuneita rauhanturvaamisesta.

– Siksi päätimme järjestää tapahtuman. Meitä on paikalla eri operaatioissa olleita, ihmiset pääsevät juttelemaan heidän kanssaan.

Rauhanturvaamisessa tarvitaan monen alan osaajia:

– Sosiaalialan osaajille, rakennus-, tuotanto- teollisuus-, suunnittelu-, it ja atk-ammattilaisille löytyy työtehtäviä operaatioissa. Tällä hetkellähän operaatioita on käynnissä isommalla tasolla muun muassa Libanonissa. Yleisellä tasolla asepalvelus antaa toki rauhanturvaamiselle hyvän perustan, koska ollaan kriisialueella, mutta ei ole välttämätön edellytys rauhanturvatehtäviin hakeutuville.