Rallisprintin Xmeal Asfalttimestaruussarjan osakilpailu ajetaan Kauhavalla

Kauhavalla nähdään vuosien jälkeen rallisprinttiä, kun Xmeal Asfalttimestaruussarjan neljäs osakilpailu ajetaan entisen Lentosotakoulun alueella sunnuntaina 19. kesäkuuta. LSK Business Parkiin on rakennettu kolme kilometriä pitkä reitti, jolta löytyy sekä kanttia vaativaa, nopeaa osuutta että hitaampaa, teknistä ajamista vaativaa tietä.

Rallisprintissä ajetaan rallin erikoiskoetta muistuttavaa rataa soralla ja asfaltilla, Xmeal Asfalttimestaruussarja ajetaan kokonaisuudessaan asfaltilla. Mukana on eri luokkia vakioautoista erityisesti rallisprinttiin rakennettuihin superautoihin. Kilpailuissa ajetaan yleensä kaksi kierrosta, joista parempi aika jää voimaan.

SMA Asfalttisprint -nimellä ajettavaan kilpailuun odotetaan toistasataa kuljettajaa. Radalla nähdään Toyota Starletilla ajava isokyröläinen Kimmo Viero, joka tavoittelee sarjan mestaruutta. Ennen Kauhavan kilpailua Viero on sarjassa viidentenä.

– Sarja on mennyt tähän asti hyvin, olen ollut tyytyväinen ajamiseeni, vastus on ollut pirun kovaa. Myös järjestelyt ovat toimineet, ja toivonkin, että sarjalle saadaan jatkoa. Voittoa lähdetään Kauhavalta hakemaan, muu ei kelpaa, Viero lataa.

Kotiseudun värejä kilpailussa pitää yllä ensimmäistä asfalttisprinttiä nuorten luokassa ajava Miko Vähälummukka Kauhavan Lummukasta.

– Ajan ensimmäisen kesäsprinttini Honda Civicillä, se on paremminkin rallicrossiin rakennettu. Vähän kiristetään alustaa Kauhavan-kisaa varten, sillä pitäisi pystyä ajamaan. Ihan hyvät fiilikset lähteä ajamaan, kun on vielä kotikisakin. Tavoitteena on päästä ehjänä maaliin, ensimmäisellä kaudella ei ole pakko tavoitella voittoa, vaan kerätä kokemusta.

Kilpailu alkaa sunnuntaina kello 12. Opasteet johdattavat radalle Kauhavan keskustasta ja sisääntuloteiltä.

Toni Lönnroos