Rallicrossin SM-sarja alkaa - Jere Kalliokoski tavoittelee kolmatta Suomen mestaruutta

Rallicrossin SM-sarja alkaa tulevana lauantaina 9. heinäkuuta Jalasjärven Murtoharjun radalta. Hallitseva Supercar-luokan Suomen mestari Jere Kalliokoski lähtee sarjaan tavoitteenaan uusia mestaruus. Autona Kalliokoskella on oman tiimin ylläpitämä Ford Fiesta, jolla hän on saalistanut jo mestaruuden lisäksi yhden SM-hopean.

Kalliokoski voitti ensimmäisen kuninkuusluokan mestaruuksista Skoda Fabialla vuonna 2016, heti ensimmäisellä Supercar-kaudellaan. Seuraavana vuonna tuli hopeaa, ja kaudella 2019 alahärmäläinen sai pronssia. Euroopassa Kalliokoski ajoi kausilla 2017 ja 2018, ja kaudella 2019 päätavoite oli RallyX-sarjassa. Kausi 2020 jäi välistä pandemian vuoksi, kunnes viime kaudella Kalliokoski oli jälleen täysipainoisesti kotimaan sarjassa mukana, tuloksena selvä voitto.

Uuteen kauteen valmistautuminen on sujunut poikkeuksellisesti. Yleensä ahkerasti testannut Kalliokoski ei kolunnut kevään mittaan Suomen ratoja vaan keskitti tiimin voimat Kouvolassa toukokuussa ajettuun RallyX-sarjan Suomen-kilpailuun.

– Testiä ajettiin ennen Kouvolan RallyX-kisaa, haettiin parannusta alustan säätöihin, kisa toimi hyvänä testinä SM-kautta varten. Nyt ajetaan vain ruosteet ranteesta, katsotaan, että kaikki toimii, ja sitten lähdetään kohti Jalasjärveä.

Rallicrossin SM-sarjan taso Supercar-luokassa on kova, eikä tavoitteena oleva mestaruus tule ilman tiimin täydellistä onnistumista.

– On tullut uusia hyviä autoja, ja mukana on nopeita kuskeja, kilpailu tulee kovenemaan viime kaudesta. Veikkaan, että esimerkiksi viime kauden mitalistit Liimatainen ja Haapamäki eivät päästä helpolla, ja toki siellä on monta muutakin nopeaa kaveria, Kalliokoski ennakoi.

– Mukavaa, kun taas yleisö pääsee mukaan heti avauskisasta lähtien, toivotaan, että on paljon porukkaa kaikissa kisoissa, me ainakin pistetään parastamme radalla ja tehdään kaikkemme että yleisö viihtyy.

Kilpailua voit seurata suorana lähetyksenä Moottoriurheilu.tv:n YouTube-kanavalta lauantaina 9.7. klo 10.30 alkaen.

Toni Lönnroos