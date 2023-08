Porin prikaatin valatilaisuus tuo Kauhavalle 1500–2000 ihmistä ensi viikon torstaina

Sotilasvala on lupaus, jonka varusmies antaa varusmiespalveluksen alkuvaiheessa. Kauhavalla yleisöllä on mahdollisuus osallistua Porin prikaatin Pohjanmaan jääkäripataljoonan ja Varsinais-Suomen huoltopataljoonan alokkaiden valatilaisuuteen ensi viikon torstaina. Tilaisuus on Kauhavan urheilukentällä ja marssi kulkee kirkon ohi kaupungintalolle. Kuva: Puolustusvoimat