Pohjanmaan Kokoomuksen ehdokaslista täynnä

Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja, yrittäjä, Jesse Luhtala ja Kaskisten kaupungin hyvinvointi- ja henkilöstöpäällikkö Mari Hiltula on nimetty viimeisinä Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaiksi vaalipiirissä.

Kokoomuksella on nyt ehdokaslista täynnä.

- Ehdokaslista on monipuolinen kokonaisuus, joka edustaa koko vaalipiirin alueita ja listalla on kattavasti eri ikäluokkien edustajia. Tavoitteemme on saada vähintään kolme kansanedustajaa Kokoomukselle, päättää Pohjanmaan Kokoomuksen toiminnanjohtaja Riikka Varila.

Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaita ovat:

Mari Hiltula, Kaskinen, Henrik Huhta, Kruunupyy, Janne Jukkola, Kokkola, Sami Keskinen, Kurikka, Harri Koskela, Ilmajoki, Riitta Koivula, Kauhajoki, Susanna Koski, Vaasa, Sam Leijonanmieli, Vimpeli, Jesse Luhtala, Seinäjoki, Kai Luoma, Vaasa, Tommi Mäki, Vaasa, Jyrki Mäkynen, Seinäjoki, Paula Risikko, Seinäjoki, Annu Ridanpää-Taittonen, Kuortane, Janne Sankelo, Kauhava, Harri Seppälä, Lapua.