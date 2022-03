Pohjalaisen kirjan päivässä puhutaan huomenna rakkaudesta ja kuolemasta, mukana evakkoromaanin julkaissut Merja Mäki

Seinäjoen Kalevan navetassa järjestetään huomenna lauantaina 19.3. uusi kirjallisuustapahtuma, jonka kirjailijavieraina nähdään joukko maakunnan kiinnostavimpia kirjailijoita: evakkoromaanin juuri julkaissut Merja Mäki Alahärmästä, kauhukirjailija Marko Hautala Vaasasta, historiallisista romaaneistaan tunnettu Paula Nivukoski Laihialta, lastenkirjasarjoja ja aikuisten romaaneja kirjoittanut Henna Helmi Heinonen Seinäjoelta, selkokirjailija Sanna-Leena Knuuttila Laihialta ja runoilija Helena Syrjälä Seinäjoelta.

Tilaisuuden juontaa toimittaja-tietokirjailija Anssi Orrenmaa.

Keskusteluissa teemoina ovat ytimekkäästi rakkaus ja kuolema.

– Lisäksi meillä on luvassa yleisöä aktivoivana ohjelmana pieni sanataidetuokio. Yleisössä on kuitenkin innokkaiden lukijoiden lisäksi myös kirjoittajia, Pohjanmaan kirjailijoiden tapahtumatiimin jäsen, kirjailija Merja Mäki sanoo.

Mäki itse on tämän hetken kiinnostavimpia kirjailijoita valtakunnassa, sillä hänen vastikään julkaistu romaaninsa Ennen lintuja (Gummerus) on saanut paljon julkisuutta ja suitsutusta.

– Tarina kuvaa Allin raskaan evakkomatkan Sortavalan seudulta Seinäjoelle, mutta kaiken yllä on toivoa. Joillekin kaunokirjallisuus voi merkitä heijastuspintaa mieltä painaville asioille ja toisille ehkä päinvastoin pakoväylää kestämättömästä tilanteesta. Joka tapauksessa taide voi tarjota lohtua, kirjailija pohtii.

"Toivomme näkevämme väkeä ympäri maakuntaa"

Pohjanmaan kirjailijat ry on pieni kirjoittajayhdistys, jolle oli onnenpotku päästä yhteistyöhön Alueellinen Kulttuurin paikka -kehittämistehtävän kanssa. Yhteistyön myötä yhdistys sai Pohjalaiselle kirjan päivälle hulppeat puitteet Kalevan navetan Hugo-salista.

– Pohjalainen kirjan päivä on maksuton tapahtuma. Toivomme näkevämme väkeä ympäri maakuntaa, Mäki toteaa.

Tapahtuma järjestetään kello 12–14.30 Kalevan navetassa Hugo-salissa. Paikan löytää osoitteesta Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki.