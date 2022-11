Pian taas jouluvaellus: Alakylän joulupostin uusi sivukonttori palvelee myös toisella kotimaisella

Kauhavan Alakylässä koetaan parin koronavälivuoden jälkeen perinteinen jouluvaellus ensi viikon lauantaina 3.12.

- Rintanenän reitti on valaistu kynttilöin. Jouluvaellusreitin varrella voi tavata joulupukin, tallitontut hepparastilla, huskyn rekikoirarastilla, tiedustelutontut ja tarkkailijatontut. Tontut soittavat ja laulattavat tuttuja joululauluja Rintanenän laavulla ja Tonttulan kahviossa on myynnissä joulupuuroa, vohveleita, joulutorttuja ja glögiä, kertoo tapahtuman järjestävän Kauhavan Alakylän kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Sini Sippola.

- Jouluväki on tervetullutta autoillen Alakylän kyläareenan pihaan, osoite on Vanha Lapuantie 22. Siitä reippailijat kuljetaan bussilla haitarin soiton tahdissa Kohtamäen tilalle. Itse jouluvaellusreitti on 1,2 kilometrin mittainen ja sen varrella on lukuisia joulurasteja, kuten Joulupostin Alakylän sivukonttori.

Tapahtuma alkaa iltapäivällä kolmelta ja kestää iltaseitsemään. Joulupostin Alakylän sivukonttorin uusien toimitilojen avajaisia vietetään jouluvaelluksen yhteydessä.

- ”Santa Mail” avataan heti akateemisen tonttuvartin jälkeen kello 15.15. Merkittävä uutinen on postitonttukaartiamme täydentävä Post tomten eli saat halutessasi palvelua myös toisella kotimaisella. Kom och testa julposten, kannustaa Sippola.

- Lähtekäähän reippailemaan koko perheen kera jouluvaellukselle ja nauttimaan jouluisesta luonnosta.