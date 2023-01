Myös perussuomalaisilla ehdokaslista täynnä: "Emme pelkää jalkautua kansan pariin"

Perussuomalaisilla on nimettynä Vaasan vaalipiiristä kaikki 16 eduskuntavaaliehdokasta huhtikuun vaaleihin. Yksitoista ehdokasta tulee Etelä-Pohjanmaan piirin alueelta ja viisi Keski-Pohjanmaalta.

- Voimme nyt lähteä tekemään kokonaisvaltaista vaalityötä koko vaalipiirin alueella, toteaa Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Anne Matokangas tyytyväisenä.

Matokangas on huojentunut siitä, että lista on nyt täynnä.

- Meillä on erinomainen ja kattava lista ehdokkaita. Molemmat piirit ja paikallisyhdistykset ovat sitoutuneet tukemaan kaikkia ehdokkaita heidän vaalityössään. Tavoite on, että järjestämme vaalitilaisuuksia Vaasan vaalipiirin joka kolkassa. Emme pelkää jalkautua kansan pariin. Ja vaikka ehdokasasettelu saatiin nyt päätökseen, ovat aktiivimme ja ehdokkaamme tehneet jo alkukesästä näyttävää ja tehokasta vaalityötä. Meidät on kyllä huomattu turuilla ja toreilla.

Perussuomalaisilla on Vaasan vaalipiiristä kolme istuvaa kansanedustajaa.

- Tavoitteena on saada läpi neljä kansanedustajaa. Pöhinä kentällä on niin myönteistä, ettei yhtään vähempään voida tyytyä, Matokangas luonnehtii.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirihallitus on nimennyt eduskuntavaaliehdokkaiksi viimeksi nimetyn laihialaisen Esa Kannelmaan lisäksi istuvat kansanedustajat Juha Mäenpään Ilmajoelta, Jukka Mäkysen Vaasasta, Anne Rintamäen Vaasasta, Marcus Topparin Lapualta, Rami Aallon Karijoelta, Jouni Vallinin Kurikasta, Petri Lepistön ja Leena Kurikan Seinäjoelta, Risto Mattilan Kauhavalta ja Petri Juurakon Alavudelta. Keski-Pohjanmaalta eduskuntaan pyrkivät istuva kansanedustaja Mauri Peltokangas Kokkolasta, Pia Sillanpää ja Ulpu Keränen Kokkolasta, Manolis Huuki Kannuksesta ja Jorma Malinen Uudestakaarlepyystä.