Olli Pyylampi konsertoi Kauhavan kirkossa palmusunnuntaina

Musiikin tohtori ja Helsingin Kallion seurakunnan pääurkuri Olli Pyylampi esiintyy 10.4. Kauhavan kirkossa konsertissa, joka on osa hänen synnyinseudullaan sijaitsevan Purmojärven rukoushuoneen 90-vuotisjuhlallisuuksia.

Hänen opettajavanhempansa olivat aktiivisesti mukana vetämässä rukoushuoneen toimintaa noin kolmenkymmenen vuoden ajan.

Pyylampi opiskeli urkujensoittoa Sibelius-Akatemiassa professori Olli Porthanin johdolla vuosina 1995–2006 ja suoritti A-tutkinnon parhain arvosanoin. Pyylampi on opiskellut urkujensoittoa myös Amsterdamin konservatoriossa opettajanaan professori Pieter van Dijk, minkä päätteeteeksi hän suoritti Bachelor of Music -tutkinnon. Lisäksi hän on täydentänyt opintojaan useilla koti- ja ulkomaisilla mestarikursseilla. Joulukuussa 2019 Olli Pyylampi valmistui musiikin tohtoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian taiteilijakoulutuksesta aihealueenaan saksalaiseen urkumusiikkiin liittyvät esittämiskäytännöt.

Pyylampi voitti toisen palkinnon Kotkan kansainvälisessä urkukilpailussa vuonna 2005. Hän on konsertoinut solistina eri puolella Suomea sekä Hollannissa, Itävallassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venajällä.

Hän on myös tehnyt yhteistyötä kamarimuusikkona ja säveltäjänä useiden kuorojen, instrumentalistien ja laulajien kanssa sekä avustanut usein kosketinsoittajana Suomen Kansallisoopperan orkesterissa.

Olli Pyylampi työskentelee Helsingin Kallion seurakunnan pääurkurina. Lisäsi hän toimii urkumusiikin tuntiopettajana Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hän on myös työskennellyt asiantuntijana ja valvojana useissa urkujenrakennusprojekteissa ja kuuluu sekä Helsingin seurakuntayhtymän että Kirkkohallituksen urkuasiantuntijaryhmän.

Konserttipäivänä Kauhavan kirkossa on jumalanpalvelus klo 13, ja sen jälkeen tarjolla ovat kahvit kirkon alasalissa.

Konsertti alkaa kello 15. Sinne on vapaa pääsy. Halutessaan voi ovelta ostaa käsiohjelman. Konsertin järjestäjinä toimivat Purmojärven rukoushuoneyhdistys ry ja Kauhavan seurakunnan musiikkityö.