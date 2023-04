Oikaisu: Kaupunginhallitus ei tehnyt päätöstä Hakolan koulun tilojen pitämisestä harrastuskäytössä, vaan merkitsi harrastajien esityksen vain tiedoksi sekä evästi jatkovalmistelua

Komiat-lehden tämän päivän (19.4.) jutussa koskien Hakolan koulun jatkokäyttöä on virhe.

Kaupunginhallituksen päätöksestä kertovan lyhyen jutun aihe oli hallitukselle tullut esitys tyhjilleen jääneen Hakolan koulun jatkokäytöstä.

Monet alueen vapaa-aikatoimijat ovat esittäneet, että kaupunki jatkaisi Hakolan koulun kiinteistön ylläpitoa kuntalaisten hyväksi viiden vuoden ajan harrastustiloina. Näin koulu toimisi kaupungin yhteisenä monipuolisena harrastustoiminnan tilana ja olisi eri seurojen käytettävissä.

Harrastajien esityksen mukaan kaupunki pystyisi näin toteuttamaan ”kohtuullisilla kustannuksilla kaupunkistrategian mukaista toimintaansa mahdollistaen isolle joukolle kaikenikäisiä kuntalaisia mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria samalla tukien kuntalaisten hyvinvointia”.

Hallitus käsitteli esityksen maanantain 17.4. kokouksessaan.

Kaupunginhallitus ei tehnyt päätöstä Hakolan koulun tilojen pitämisestä harrastuskäytössä harrastajien esityksen mukaan, kuten Komiat-lehti jutussaan tulkitsi.

Asian esittelijänä hallituksessa toiminut kaupunginjohtaja Vesa Rantala esitti, että hallitus merkitsee tiedoksi vapaa-aikatoimijoiden esityksen koulun jatkokäytöstä. Hallitus päätti esityksen mukaan.

- Hallitus ohjeisti jatkovalmistelua seuraavasti: kaupunginhallitus näkee tärkeänä, että kaupunki tukee eri harrastajien toimintaa. Hallitus edellyttää, että esityksen tehneiden tahojen kanssa on käytävä jatkoneuvottelut siitä, miten heidän toimintaansa voidaan tukea, hallintojohtaja Liisa Salo kertoo.

Harrastustoimijoiden esitys hallitukselle ei ollut Komiat-lehden käytettävissä juttua tehdessä. Kaupunginhallituksella se oli oheismateriaalina.

Esityksen ovat tehneet Salon mukaan alueella toimivat, pääasiassa kamppailu- ja voimailulajeja edustavat seurat. Pysyvä tila pitäisi löytyä jostain esimerkiksi urheiluseurojen painimatolle.

- Teknisellä toimialalla on valmisteilla selvitys tyhjilleen jääneistä ja jäävistä rakennuksista. Selvitys tuodaan lähiaikoina kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus linjaa siinä yhteydessä, mitkä rakennukset myydään, puretaan tai jalostetaan uuteen käyttöön. Selvitys valmistuu varmaan toukokuun aikana. Päästään sitten käsittelemään koko pakettia. Tyhjilleen jääneiden rakennusten paketti käsitellään kokonaisuudessaan. Siinä määritellään, millä tavalla minkin rakennuksen kanssa toimitaan, Salo jatkaa.

Hakolan koulurakennuksen lisäksi ratkaistavana on Ylihärmän Kirkonkylän koulurakennuksen tulevaisuus. Myös Ruotsalan koulu on vielä kaupungin omistuksessa, lisäksi on myös joitain muita tyhjiä tiloja.

Salo ei tiennyt varmaksi, onko Hakolan tyhjillään oleva koulu tällä hetkellä harrastajien käytössä.

- Peruslämpö ja ilmastointi ovat siellä minimillä. Siitä päätellen siellä ei pitäisi toimintaa olla.

Kaupungin liikunnanohjaaja Katja Kankaanpää kertoo, että koululla on ollut iltaisin yksittäisiä harrastusvuoroja, kuten lentopalloa.

Hallitus oli keskustellut kyseisestä aiheesta pitkään. Asiasta mahdollisesti lisää seuraavassa Komiat-lehdessä.

Marianne Lähde