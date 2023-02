Norovirus jyllää maakunnassa – pöpö voi säilyä oksennuksen tahraamassa matossa jopa 12 vuorokautta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan, että muun muassa päiväkodeissa ja kouluissa on viime viikkoina todettu lisääntyvästi norovirusryppäitä. Myös sote-yksiköissä on sairastunut sekä potilaita että henkilökuntaa.

– Taudin itämisaika on lyhyt, ja oireet alkavat äkillisesti. Niitä ovat kouristavat vatsakivut ja pahoinvointi, joita seuraa oksentelu. Valtaosalla sairastuneista on myös ripulia, joka on yleensä lyhytkestoinen ja lievä. Osalla on myös lämpöilyä. Oireiden kesto on yleensä 12–72 tuntia, tiedotteessa selvitetään.

– Norovirus tarttuu erittäin herkästi kosketuksen tai kosketuspintojen kautta, viruksilla saastuneen veden tai elintarvikkeiden välityksellä tai oksentelua seuraavana aerosolitartuntana. Norovirus voi säilyä infektoimiskykyisenä huoneenlämmössä esimerkiksi oksennuksen tahraamassa matossa jopa 12 vuorokautta.

Hyvinvointialue antaa oheiset neuvot, joita noudattamalla noroviruksen tarttumista voi yrittää ehkäistä:

Pese kädet huolellisesti, erityisesti WC-käynnin ja vaipanvaihdon jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa. Pelkkä käsien desinfektio ei tehokkaasti ehkäise norovirustartuntaa.

Pese hyvin vihannekset ja hedelmät ja vältä kypsentämättömien simpukoiden ja ostereiden syömistä.

Kuumenna ulkomaiset pakastemarjat kauttaaltaan, esimerkiksi keittämällä marjoja 2 minuutin ajan.

Puhdista ja desinfioi mahdollisesti viruksella likaantuneet pinnat huolellisesti klooripitoisella puhdistusaineella.

Vaihda likaantuneet vaatteet ja vuodevaatteet välittömästi ja pese ne kuumalla vedellä.

Sairastuneiden elintarviketyössä olevien henkilöiden tulisi olla poissa työstä vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen.