Kotikulmat tutuiksi: Neljän pitäjän ilmaiset kiertoajelut starttaavat Kortesjärveltä vapunpäivänä 1.5.

Kauhavan alueella on mahdollisuus osallistua ilmaisiin kiertoajeluihin tulevina kevätviikkoina.

Ajeluita järjestetään vapaaehtoisten voimin viikon välein kustakin neljästä kaupunginosasta. Ensimmäinen kiertoajelu on vapunpäivänä 1.5., lähtöpaikkana on Kortesjärvi. Jokaiseen kiertoajeluun sisältyy kahvitauko pullatarjoilulla. Kiertoajelu tarjoiluineen on osallistujille ilmainen.

Mukaan tulee ilmoittautua ajelua edellisellä viikolla. Paikkoja on rajoitettu määrä, sen verran mitä bussiin mahtuu.

Kiertoajelut on ideoinut aktiivinen kuntalainen Eeva Haapsaari. Alun perin asia oli hänellä mielessä jo pari vuotta sitten, mutta korona pysäytti hyvät aikeet ja suunnitelmat jäivät odottamaan.

– Tämä tehdään tietenkin yhteisöllisyyden lisäämiseksi. On hienoa, kuinka paljon vapaaehtoisia tapahtumien järjestämiseksi on löytynyt, hän kiittää.

Jokaisella ajelulla tarjotaan pullakahvit.

– Ne ovat tärkeä asia. Haluankin kiittää kaikkia tähän asiaan myötävaikuttaneita eli Pirkko Saarijärveä Kortesjärveltä, kauhavalaisille munkit hoitavaa Laila Karjanlahtea, alahärmäläisille pullat tarjoavaa kotikylän Eila Korpimäkeä ja Ylihärmän vuoden naista Kaija Luomaa.

Kuhunkin kyytiin tulee mukaan alueen oma valtuutettu. Kiertueiden opastukset hoitavat Aira ja Jyrki Lahti Kauhavan Oppaat ry:stä.

Kortesjärveläisten ajelu lähtee 1.5. Suomelan kaupan pihasta kello 10. Kahvipaikkana on RoadHousen Bistro, jota esittelee Veli-Matti Lillbacka. Mukana ajelulla, jota luotsaa Mantelan Liikenteen Mauri Jokela, on oman kylän valtuutettu Tuula Mäki-Fränti. Ilmoittautumiset: Sylvi Hautamäki, puh. 0400 263 317

Kauhavalaisten ajelu 7.5. lähtee Kauhavan Liikenteen Eija Hautalan johdolla torilta kello 10. Kahvipaikka on naapuripitäjässä Kortesjärven nuorisoseura. Mukana ajelulla on valtuutettu Kari Janhunen. Ilmoittautumiset: Eila Korpimäki, puh. 050 432 8012.

Alahärmäläiset lähtevät Roadhousen pihasta Härmän Liikenteen kyydissä Tuure Antilan ollessa ratissa 14.5. kello 10. Heille kahvipaikkana on LSK Business Park Kauhavalla. Esittelyn suorittaa Mika Marjamäki. Mukana tällä retkellä on valtuutettu Harri Ojanperä. llmoittautumiset: Pirjo Mäkynen, puh. 044 483 4530.

Ylihärmäläisten retki lähtee 21.5. torilta kello 10. Kahvipaikkana on Kortesjärven nuorisoseura. Kuljetuksesta vastaa myös tällä ajelulla Härmän Liikenteen Tuure Antila. Mukana on valtuutettu Matias Peltonen. Ilmoittautumiset: Tapio Tähkänen, puh. 0400 663 940.