Myönteinen suhtautuminen koirahiihtäjiin jatkuu – Mäenpäässä on heille taas omia vuoroja

Mäenpään laduilla saa tänäkin vuonna hiihtää koiran kanssa. Nelijalkaisilla on lupa kirmata siellä tiistaisin kello 17-21 ja lauantaisin koko päivän. Vallamille, jossa koirahiihto on aiemmin ollut mahdollista, ei ole vielä vedetty latuja lainkaan.

Koirahiihtäjien omat vuorot järjestyivät Kauhavalla ensimmäisen kerran tammikuussa 2019. Sama on toistunut niinä talvina, kun lunta on ylipäänsä ollut tarpeeksi hiihtämiseen.

Kauhavan kennelkerhon puheenjohtaja Marjukka Lehtimäki sanoo kokemusten olleen hyviä. Hänen korviinsa ei ole kantautunut valituksia koirien tuomisesta hiihtomaastoihin.

– Samoille laduille on sovittu. Vuorot on pyritty laittamaan laduille, joilla on yleisesti vähän vähemmän käyttöä, eikä niillekään ruuhkaisimpina aikoina. Suosituimmat paikat on jätetty ihan suosiolla pois tästä koirahiihtosysteemistä, ettei tulisi yhteentörmäyksiä.

Lehtimäellä on kuitenkin visio:

– Jonkun talven juttu voisi tietysti olla, että kokeillaan, onnistuisiko koirahiihto jossain Mäki-Hannuksessa vaikka.

Kennelkerho muistuttaa säännöistä, joiden mukaan koiran pitää olla ladulla aina kytkettynä. Koira on syytä käyttää ennen lenkkiä tarpeillaan, mutta jos vahinko sattuu, jätökset on kerättävä. Säännöt neuvovat kunnioittamaan muita hiihtäjiä, pysähtymään tarvittaessa ja ottamaan koira hallintaan lyhyelle hihnalle.