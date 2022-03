Ministeri Kurvinen tapaa ukrainalaisia Kauhavalla huomenna tiistaina, tapaaminen myös viljelijöiden, nuorten ja elinkeinoelämän edustajien kanssa

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) tapaa huomenna tiistaina 22.3. Kauhavalle saapuneita ukrainalaisia. Kotikentälle suuntautuvassa ohjelmassa Kurvisella on myös koululaisten, viljelijöiden ja elinkeinoelämän edustajien tapaaminen.

Keskustelujen aiheena ovat ukrainalaisten tilanteen lisäksi Venäjän hyökkäyksen vaikutukset Suomessa.

Viljelijöitä sekä MTK-yhdistysten edustajia Kurvinen tapaa Kauhavalla aamupäivällä. Keskustelun teemana on maatalouden kriisi ja ruoantuotannon tulevaisuus.

- Alahärmän koulukeskuksessa Kurvinen tapaa koulukeskuksen oppilaita kuullen heidän tunnelmiaan ajankohtaisesta tilanteesta, tiedottaa Kurvisen erityisavustaja Jirka Hakala.

Ukrainasta tulleita on Kauhavalla tällä hetkellä noin 80. Perheitä on tullut useita. Alahärmässä tilaisuuteen osallistuu eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ukrainalaisia. Keskustelussa mukana on myös maahanmuuttokoordinaattori Sanna Kivilahti.

Yritysvierailun Kurvinen tekee iltapäivällä MSK Groupiin. Tarkoitus on käydä läpi sodan vaikutuksia elinkeinoelämän toimintaan sekä näkymiin.