Me, Myself & I avaa galleria Kaaren näyttelyvuoden

Taidegalleria Kaaren tämän vuoden ensimmäinen näyttely on Torniossa asuvan kuvataiteilijan ja keraamikon Sari Raikaslehdon Me, Myself & I.

Näyttely koostuu valokuvista ja maalauksista, joiden Raikaslehto sanoo pohjautuvan hänen kännykkäkameralla ottamiinsa kuviin.

– Maalaan pääasiassa akryylivärein mutta lisään teoksiini usein kierrätysmateriaaleja elävöittämään pintastruktuuria.

Raikaslehto kertoo pohtivansa taiteessaan minän, minuuden ja itseyden merkitystä olemassaolon ymmärtämisessä.

– Mikä olemuksessamme on ominta itseämme, se muuttumaton ydin, joka erottaa meidät muista? Kuinka ulkoapäin tuleva määrittely vaikuttaa itsetuntoon ja omakuvaan? Onko ”itse” suomalaisen mytologian mukainen kaksoisolento, eräänlainen varjosielu, joka voi irrota ruumiista ja olla eri paikassa kuin kantajansa? Selittääkö se etiäiset eli ennakkoaavistukset tulevasta?