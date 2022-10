Matti Alahuhta on vuoden isovanhempi – Alahärmäläislähtöinen yritysjohtaja oli nimityksestä yllättynyt

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n vuosittain jakama Vuoden isovanhempi -tunnustus on annettu alahärmäläislähtöiselle Matti Alahuhdalle. Tunnustuksen voi saada henkilö tai taho, joka on edistänyt lasten ja isovanhempien suhteita ja isovanhempien arvostusta. Vuoden isovanhempi valittiin tänä vuonna 31:nnen kerran.

– Tunnustus myönnetään kiitokseksi uudenlaisen johtamiskäsitteen päivittämisestä sekä kansallisesta ja globaalista tulevien sukupolvien hyväksi tehdystä työstä. Matti Alahuhta on todennut johtamisessa olevan paljon kuuntelemista, välittämistä ja valmentamista. Näitä käytännöllisiä elämänoppeja voi hyödyntää johtamisen lisäksi myös lasten kanssa toimiessa, perustelee valintaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva.

Alahuhta sanoo harvan asian yllättäneen yhtä paljon kuin tuoreen tunnustuksen.

– Olen hyvin iloinen siitä. Aktiivinen isovanhemmuus on mielestäni yhä tärkeämpää niin perhetasolla kuin yhteiskunnallisesti. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassamme on entistä tärkeämpää välittää lapsista, kuunnella ja kannustaa heitä. Tähän isovanhemmat voivat tuoda merkittävän panoksen. Isovanhemmat ovat tärkeässä asemassa myös ylisukupolvisten perinteiden ja arvojen juurruttamisessa ja heidän tarjoamansa apu lastenhoidossa on monessa tilanteessa nuorille perheille tervetullut joustavuustekijä. Aktiivinen isovanhemmuus on parhaimmillaan suuri ilo jokaiselle sukupolvelle, niin isovanhemmille, heidän lapsilleen kuin lastenlapsilleen.

Alahuhdalla on kaksi lapsenlasta, 9-vuotias pojantytär ja pian kuusi vuotta täyttävä pojanpoika.

Aiempina vuosina tunnustuksen ovat saaneet muun muassa laulaja Katri Helena ja kirjailija Kirsi Kunnas.

Isovanhempien päivää vietetään vuosittain lokakuun kolmantena lauantaina. Merkkipäivää on vietetty vuodesta 1985 Valli ry:n aloitteesta. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota isovanhempien merkitykseen lapsenlapsilleen sekä isovanhempien arvostukseen koko yhteiskunnassa.