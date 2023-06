Markki Oy:lle 3 000 neliömetriä uutta teollisuustilaa Kortesjärvelle – Investoinnin arvo on yli 6 miljonaa euroa

Kauhavan kaupungilla on määriteltynä 10 kohtaa sisältävät periaatteet koskien yritysten toimitilahankkeita. Hankkeisiin ryhtyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Edellytyksenä ovat mm. realistisiin kasvunäkymiin perustuvat liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmat, yrityksen oma huomattava taloudellinen panostus sekä merkittävä aluetaloudellinen ja työllisyysvaikutus.

– Kauhava on vireä seutukaupunki. Toimitilojen rakentaminen kasvuhakuisille yrityksille on elinkeinopolitiikan väline, jota käytämme aktiivisesti. Investointien myötä yrityksiin on syntynyt merkittävästi uusia työpaikkoja ja jopa pörssiyhtiöitä on sijoittunut Kauhavalle. Tämä sopimus tarkoittaa yhteensä lähes 6 miljoonan euron teollisuusinvestointia Kortesjärven Ollinkankaan teollisuusalueelle ja siihen päälle paria kymmentä uutta työpaikkaa, iloitsee Kauhavan kaupungin kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala.