Marjastusretkellä kadonneen naisen etsinnät jatkuvat – Toistasataa vapaaehtoista haravoi maastoa

Maanantai-iltapäivänä marjastamaan lähtenyt 67-vuotias nainen on edelleen kateissa. Hän on liikkunut Pelkkikankaalla, jonka maastoista häntä parhaillaan etsitään.

Pelkkikankaan kylätalolle kokoontui eilen poliisin avuksi toistasataa vapaaehtoista. Kaikkien, jotka etsintöihin haluavat vapaaehtoisesti osallistua, pitää ilmoittautua kylätalolla sijaitsevalla Vapepan johtopaikalla.

– Omatoiminen etsintä voi joissain tilanteissa haitata etsintöjen etenemistä. Vapepalla on ajantasainen tieto, mihin etsintäryhmiä suunnataan viranomaisen ohjeitten mukaan, sanoo Aki Valonen, joka työskentelee Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin valmiuspäällikkönä ja koordinoi Vapepa-toimintaa.

Kortesjärvellä asuva Valonen kertoo, että koulutetut ja kokeneet Vapepa-vapaaehtoiset organisoivat vapaaehtoisten toimintaa.

– Poliisi johtaa etsintöjä ja on kutsunut avuksi Vapepan, joka johtaa vapaaehtoisten toimintaa paikan päällä. Mukana on monia kyläläisiä, ensikertalaisia ja myös etsintöihin aiemmin osallistuneita vapaaehtoisia. Yksittäinen tehtävä kestää noin 1-3 tuntia, ja sen jälkeen etsijät tulevat hakemaan uuden tehtävän. Näin käydään aluetta lohko kerrallaan läpi.

Maasto on Valosen mukaan vaikeakulkuista ja ryteikköistä. Kasvillisuus peittää näkymää ja hidastaa kulkua.

– Tien varret ja ojan pohjat ovat niin tiheän kasvillisuuden peitossa, että käytännössä etsintää tehdään ojien pohjalla kävellen. Niin poliisin virkakoirat kuin Vapepan vapaaehtoisten koulutetut ja poliisin hyväksymät pelastuskoirat ovat olleet isossa roolissa.

Hän kiittää kaikkia tähän asti etsintöihin osallistuneita vapaaehtoisia.

– Tämä on kriisi koko Pelkkikankaan kylälle. Tällaisessa tilanteessa huomaa, miten yhteisöllisyys syttyy. Punainen Risti on myös tarjonnut henkistä ensiapua kadonneen omaisille.

Poliisi pyytää edelleen naisesta havaintoja. Poliisin antamien tuntomerkkien mukaan nainen on harmaahiuksinen, ruumiinrakenteeltaan tukeva ja 165 senttimetriä pitkä. Yllään hänellä on sinertävät housut ja päässä mahdollisesti hyttyssuoja. Naisella on mukana sanko ja punainen marjanpoimuri.

Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 440 513.

Juttua muokattu 3.8. klo 11:00 ja lisätty ohje etsintöihin ilmoittautumisesta.