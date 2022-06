Maailman suurin lasten ja nuorten lentopalloturnaus Power Cup tuo Alahärmään ensi viikolla jopa 9000 kävijää päivässä, pelaajia viihdyttävät PowerParkissa tunnetut somevaikuttajat

Power Cup Kauhavan järjestelyt ovat loppusuoralla. Lasten ja nuorten lentopalloturnaus PowerParkissa 9.-12.6. lähestyy. Maailman suurimmassa lasten ja nuorten lentopalloturnauksessa on mukana lähes 680 joukkuetta, joista 30 joukkuetta ulkomailta.

Power Cup on Suomen Lentopalloliiton, paikallisseurojen ja kaupungin yhdessä järjestämä maailman suurin lasten ja nuorten lentopalloturnaus. Power Cup rantautuu joka vuosi eri kaupunkiin. Tapahtumalla on pitkä, jo 30-vuotinen perinne. Power Cup siirtyi koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin alkuperäisestä ajankohdasta.

- Kauhavan kaupungin panostus tapahtumaan on merkittävä, se on sitoutunut seurojen hakuprosessista alkaen tapahtuman järjestämiseen. Kaupunki on antanut muun muassa alueen koulut majoituskäyttöön, Power Cupin paikallispäällikkö Juha Kärnä Alahärmän Kisasta kertoo.

Koulujen keittiöt ovat tapahtuman ajan käytössä vieraspelaajille ja huoltajille aamu- ja iltapalaa varten. Lisäksi kaupunki on tukenut järjestäviä seuroja palkkaamalla puoleksi vuodeksi paikallispäällikön, joka mahdollistaa tapahtuman onnistumisen. Kaupunki järjestää myös tilaisuuden yhteistyökumppaneille ja on mukana Power Torilla koko tapahtuman ajan.