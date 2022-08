Mäkelöiden ajatus omasta tislaamosta kypsyi kymmenen vuotta: Kauhavan vanhassa meijerissä tehdään nyt giniä

Tislaamon gini on myynnissä Alkon verkkokaupassa sekä Seinäjoen ja Kauhavan myymälöissä.

– Myös ensimmäiset ravintolat Etelä-Pohjanmaalla ja Tampereella ovat ottaneet ginin jo valikoimiinsa.

Ennen kuin gini on saatu Alkon hyllyille, se on läpäissyt alkoholintarkastuslaboratorion analyysin.

– Analyysi on osa Alkon tuotevalintaprosessia ja varmistaa, että tuotteet ovat lainmukaisia ja laadultaan moitteettomia, Mäkelä selvittää.

Meijeristä ei voi tislaamon tuotteita myydä ulos, sen estää Suomen lainsäädäntö, sillä väkevien alkoholijuomien myynti on keskitetty Alkoon.

– Meillä ei tosiaan ole tällä hetkellä mietoja tuotteita, joita voisi täältä myydä. Ginimme on väkevien kategoriassa.

– Uusia tuotteita tietenkin mietitään koko ajan, olisiko se sitten maustevodka tai toinen gini, pontikka vai mitä tässä seuraavaksi kehitellään. Tuotekehitys vie jonkin aikaa, että löydetään siihen oikeat makuyhdistelmät, Mäkelä kertoo.

Visioita yrittäjillä riittää:

– Iso tavoite on viskin tekeminen. Ensin pitää talouspuolta saada kuntoon näillä muilla tuotteilla.

Mäkelä sanoo, että panimopuolella, oluenvalmistuksessa on jo paljon toimijoita.

– Me emme lähde siihen, Mäkelä toteaa.

– Tislaamotoiminnassa ja väkevien alkoholijuomien tekemisessä varmaan löytyy vielä markkinaa meillekin. Ainakin koetetaan, yritetään tehdä jotain vähän eri lailla kuin muut. Käsityötyyppinen premium-tuote tuntuu vetävän ainakin maailmalla.

Tislaamotoiminta on Mäkelän pariskunnalle vielä tässä vaiheessa sivuliiketoimintaa.

– Olemme molemmat omissa töissämme toistaiseksi. Tämä on tässä vaiheessa meille vielä sivuyrittämistä. Tietenkin toivomme, että jossain vaiheessa voisimme siirtyä kokopäiväisesti tähän.

Mäkelät ovat vanhassa meijerissä vuokralla.

– Moni on sanonut, että hyvä kun siihen on saatu toimintaa. Panimotoimintaa on tähän vissiin muutama suunnitellut, mutta ne eivät ole lähteneet vetämään.