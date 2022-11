Lupapiste-asiointipalvelu tulee käyttöön rakentajille Kauhavalla

Kaupunki ottaa ensi vuoden alusta alkaen käyttöön sähköisen Lupapiste.fi -asiointipalvelun.

- Palvelu kokoaa rakennuslupien kanssa toimivat eri tahot yh-teiseen osoitteeseen ja mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista, kertoo rakentamispäällikkö Maria Annala.

Lupapiste ei Annalan mukaan poista perinteistä paperilla asiointia tai mahdollisuutta kohdata viranomaista kasvokkain.

- Kaikki luvat käsitellään kuitenkin 1.1.2023 alkaen Lupapisteen kautta. Henkilökuntamme opastaa asiakkaita Lupapisteen käytössä tarvittaessa.

Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten, purkulupien, maisematyölupien sekä poikkeamispäätösten hakemisen. Palvelu toimii myös sähköisenä neuvonta-ja pyyntökanavana. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä käyttökerralla pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

- Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille, Annala selvittää.

Lupapäätöksen jälkeen myös rakentamisen aikainen viranomaisasiointi hoidetaan samassa palvelussa. Palvelussa hakija voi seurata lupien etenemistä ja nähdä muiden osapuolten, kuten viranomaisen, suunnittelijoiden tai muiden hankkeen osapuolten tekemät kommentteja ja muutoksia reaaliaikaisesti.

Lupapiste on käytössä valtakunnallisesti. Palveluun on rekisteröitynyt jo yli 150 000 käyttäjää, yli 6000 viranomaiskäyttäjää sekä 600 yritystä. Palvelu on käytössä useilla Suomen kunnilla ja kaupungeilla.