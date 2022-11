Linda Lampenius ja Perttu Kivilaakso tähdittävät Komiat-lehden joulukonserttia 10.12.

Komiat-joulukonserttien sarja jatkuu koronatauon jälkeen. Komiat-lehti ja Häjy Live Oy järjestävät lauantaina 10. joulukuuta Kauhavan kirkossa konsertin, jossa esiintyvät viulisti Linda Lampenius ja Apocalyptica-metalliyhtyeen sellisti Perttu Kivilaakso.

Lampenius kertoo kaksikon yhteistyö juontuvan Sibelius-Akatemiaan, jossa hän ja kaikki Apocalyptican jäsenet ovat aikanaan opiskelleet.

– Minulla ja Pertulla on valtavasti yhteistä. Olemme käyneet läpi samantyyppisiä, vaikeita periodeja. Tärkeintä kaikessa on kuitenkin se, että ajattelemme musiikista täsmälleen samalla tavalla. Meidän molempien suurin intohimo on lapsesta asti ollut ooppera, ja ajattelemme aina, että laulamme instrumenttiemme kautta.

Illan ohjelmisto on sekoitus eri genrejä. Yleisö kuulee myös sellaisia sävelmiä, jotka saavat taiteilijat itse herkistymään.

– Noin kolmasosa on on joulumusiikkia, kuten Oi jouluyö, Jouluyö, juhlayö ja Heinillä härkäin. Koska rakastamme oopperaa ja elokuvamusiikkia, olemme valinneet kappaleita Rosvo Roopesta Tannhäuseriin, Lampenius luettelee.

– Sylvian joululaulu on minulle erityisen rakas. Se on mielestäni kaunein kaikista suomalaisista joululauluista. Olen levyttänyt sen joulualbumilleni Angels ja esittänyt lukemattomia kertoja ruotsalaiselle yleisölle. Henkilökohtaisesti paljastavin ja koskettavin on Hope, jonka sävelsin New Yorkissa. Olin menettänyt halun elää Nygård-oikeudenkäynnin aikana ja sairastunut vakavasti bulimiaan. Hope syntyi, kun taistelin mieheni Martinin avulla parantuakseni. Olen omistanut kappaleen hänelle.

Lampenius sanoo odottavansa joulukonsertteja kaikista esiintymisistään malttamattomimmin. Kysymys joulun merkityksestä ylipäänsä saa hänet riemastumaan.

– Joulu on minulle pyhä ja rakas asia. Siihen asti, että perustin perheen, vietin joulut vanhempieni kanssa Lapinjärvellä sijaitsevalla maatilalla, josta äitini on kotoisin. Lapsena sain kokea sen oikean ja aidon maatalon joulun. Kaikki raaka-aineet ruokiin tulivat omalta tilalta kananmunista ja vehnäjauhoista joulukinkkuun ja juustoihin. Meille kutsuttiin aina kylältä ihmisiä, jotka työskentelivät tilallamme ja joilla ei itsellään ollut perhettä, jonka kanssa viettää joulua. Joulupukki tuli käymään. Me lauloimme ja tanssimme hänen kanssaan kuusen ympäri.

Komiat-lehden kestotilaajat pääsevät nauttimaan konsertista 30 eurolla. Etuhintaisia lippuja voi käydä ostamassa lehden konttorista maanantaisin kello 9-15. Kestotilaajien lippuja on rajoitettu määrä.