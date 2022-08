Liikkis kokoaa hyvinvoinnin edistäjät Kauhavan koulukeskukseen

Kauhavan koulukeskukseen kokoontuu yli kolmenkymmentä hyvinvoinnin edistäjää esittelemään toimintaansa lauantaina 20.8. kello 12-17. Kaikille avoimen Liikkis-hyvinvointitapahtuman järjestävät yhteistyössä Kauhavan kaupunki ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen.

Tapahtuma on ilmainen niin kävijöille kuin esittelijöillekin.

Tapahtumassa voi kierrellä vapaasti ja osallistua halutessaan ohjattuihin toimintoihin.

Järvilakeuden kansalaisopisto esittelee syksyn tulevat kurssit. Auditoriossa on kello 14 kulttuurihyvinvoinnin läänintaiteilija Venla Korjan luento otsikolla Tsekkauslista hyvinvointiin. Korja antaa käytännön vinkkejä hyvinvoinnin ylläpitämiseen kulttuurin näkökulmasta sekä esittelee kansainvälisiä tutkimustuloksia kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.

– Miten voit? Toivottavasti hyvin! Olet varmaan tietoinen, että on asioita, joilla voit edesauttaa hyvinvointiasi. Esimerkiksi elintapasi, kuten riittävä uni, monipuolinen ravinto, päihteettömyys, savuttomuus sekä liikunta, edesauttavat vointiasi. Muistanet myös, että sosiaaliset suhteet auttavat jaksamaan. Mutta oletko huomannut huolehtia kulttuurihyvinvoinnistasi? Tiedätkö, mitä se on? kyselee taiteilija.

Kaikkea tarjontaa ei koulukeskuksen salissa tai pihalla ole mahdollista kokeilla, joten osa esittelijöistä osallistuu omista toimipisteistään käsin.

AL-Härmä esittelee Kalmookankaan radalla autourheilun eri muotoja, Härmä Areenalla pääsee kokeilemaan temppuja Härmän Siskojen opastuksessa, jäähallissa luistellaan Hela-kiekon kanssa, Kuntokeskus korjaamolla on ilmainen salikokeilumahdollisuus ohjatusti ja Chakratzaa hoitolassa on avoimet ovet.

– Tapahtumaa järjestettäessä on ollut jo valtavan mukava pöhinä päällä ja yhteistyö on pelannut hienosti, joten hauska koko perheen päivä on tiedossa. Tervetuloa kaikki rohkeasti mukaan kokeilemaan jotain uutta, toivottaa Kauhavan kaupungin viestintäkoordinaattori Petra Karhula.

Kauhavan kaupungin ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtoryhmien kokouksessa nimettiin vuonna 2021 työryhmä koordinoimaan liikunta- ja hyvinvointitapahtuma Kauhavalla. Työryhmässä ovat Päivi Paavola, Petra Karhula, Katja Kankaansyrjä, Jyrki Peltokangas, Johanna Heino ja Marita Neiro.

– Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran keväällä 2021. Tapahtuma oli tarkoitus pitää syyskuussa 2021 ja ilmoittautumisia kerättiin jo vuoden 2021 keväällä, mutta koronan takia tapahtumaa siirrettiin vuodella eteenpäin ja nyt se järjestetään 20.8. Kauhavan koulukeskuksessa, järjestäjät iloitsevat.