Liike Nyt nimesi ehdokkaita ensi kertaa Vaasan vaalipiirissä, Kauhavalta ehdolla Mertsi Saarela

Liike Nyt on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa Vaasan vaalipiirissä.

Ehdolle ensi huhtikuun eduskuntavaaleihin ovat lähdössä Piia Kattelus-Kilpeläinen ja Harri Jaskari Seinäjoelta, Satu Karppinen-Pirkola ja Toni Korhonen Vaasasta ja Sari Haka Kurikasta. Mertsi Saarela on Liike Nytin ehdokas Kauhavalta.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo on tyytyväinen"lentävään lähtöön" Vaasan vaalipiirissä.

- Puolue perustaa uusia yhdistyksiä ympäri Suomea ja samalla halukkaita ensi kevään eduskuntavaalien ehdokkaiksi tulee koko ajan lisää, hän kertoi tiedotustilaisuudessa Seinäjoella tänään.

Harkimon mukaan ihmiset ympäri Suomea ovat heränneet sille, että Suomen asioita ei ole hoidettu niin kuin olisi pitänyt.

- Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen, valtion velka on samaan aikaan kolminkertaistunut, sosiaali- ja terveydenhuolto on ennennäkemättömässä kriisissä, koulutustaso on sukeltanut ja sähköntuotannossa olemme muista riippuvaisia.

- Liike Nyt on vaihtoehto vanhojen puolueiden politiikalle. Haluamme tehdä muutoksen. Talous on saatava nousuun, sote-asiat kuntoon ja velkaralli seis, Harkimo linjaa.