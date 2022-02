Lihaskimput kilpailevat vahvimman titteleistä elokuun Power Truck Show´ssa

Suomen Vahvin Mies -tittelistä mitellään 36. kerran ja Suomen Vahvin Nainen -arvonimestä 23. kerran Power Truck Show’n yhteydessä Alahärmässä 12.-13. elokuuta.

Kisaisännät pohtivat, rikkooko 205-senttinen ja 180-kiloinen Mika Törrö ennätyksen. Hän on hallinnut miesten avointa sarjaa neljä viime vuotta, mutta kukaan ei ole kyennyt saavuttamaan viittä voittoa. Arvoitus on myös 105-kiloisten sarjassa dominoinut Jiri Grönman, joka on ollut viidesti sarjansa paras ja sijoittunut isojen poikien sarjassa kahdesti toiseksi.

Naisissa mielenkiintoa herättää se, palaako toissa vuoden mestari Salla Romo korkeimmalle korokkeelle loukkaantumisen pilattua viimevuotisen koetuksen.

– Voimailuun yhdistyy kansainvälisen kuljetusmessu- ja autonäyttelytapahtuman monipuolinen tarjonta, Power Truck Show´n järjestävää PTS Messut Oy:tä edustava Hannele Loukasmäki muistuttaa.

Hän vinkkaa, että Alahärmäänon tulossa muun muassa yli 500 näyttelyautoa.

