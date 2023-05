Kymmenen vuotta rallicrossia – Jere Kalliokoski aloittaa juhlakautensa

AL-Härmää edustavan Jere Kalliokosken kymmenes kausi rallicrossin parissa käynnistyy rytinällä. Ensin on Honkajoen RX Masters -kilpailu tulevana sunnuntaina 21.5. ja seuraavana viikonloppuna kansainvälinen RallyX Kouvolassa.

Kuninkuusluokan kolminkertaisen Suomen mestarin ohjelmassa on tällä kaudella neljä kotimaista RX Masters -kilpailua sekä RallyX:n Suomen osakilpailu.

25-vuotias Kalliokoski on valmistautunut kauteen huolellisesti. Nykyinen ajokki Ford Fiesta on käyty läpi ja testiä on ajettu niin Honkajoella kuin Kouvolassakin. Honkajoen testi meni liukkaan kelin harjoitteluksi, vettä satoi aamusta iltaan, Kouvolassa ajettiin aurinkoisessa ja kuivassa kelissä.

– Honkajoella treenattiin sadekelillä ajoa, saatiin märän kelin setupit kuntoon. Tykkimäessä kuivalla kelillä päivä sujui erittäin hyvin, tehtiin iskaritestiä ja ajettiin rataa taas tutuksi, sellaista perustestailua. Auto tuntuu hyvältä, kaikki toimii, Kalliokoski sanoo.

– Kouvolan RallyX on tämän kauden päätavoite, siihen tämä viimeisin testikin tähtäsi, siellä tavoitellaan podiumpaikkaa. RX Masters on hyvä kisa aloittaa, saan pitkän tauon jälkeen tuntumaa ja rutiinia, ettei tarvitse aivan kylmiltään lähteä tappelemaan luupäisten huippukuskien sekaan.