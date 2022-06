Kuulotestiauto pysähtyy Ylihärmässä ja Alahärmässä ensi viikon torstaina

Kuuloliiton kuulotestiauto lähtee jälleen liikkeelle Etelä-Suomesta. Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry:n alueella auton pysähdyspaikaksi on valikoitunut ensi viikolla 30.6 kello 9-12.30 Ylihärmässä kuntokeskuksen parkkialue. Kuuloauto pysähtyy Alahärmässä samana päivänä iltapäivällä, paikka on tarkemmin FysioSillanpään piha iltapäivällä kello 13.15-17.

Kuuloautossa on mahdollista mittauttaa kuulo pientä korvausta vastaan. Tutkimus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei vielä ole kuulolaitetta. Tutkimus on kivuton ja kestää kymmenisen minuuttia.