Kuntayhtymän alueella tammikuussa 320 koronapositiivista, todellinen luku kaksin- tai kolminkertainen, koronan todetaan olevan pääosin tavallisen flunssan kaltainen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tiedottaa, että tammikuussa kuntayhtymän alueelta PCR-testeistä eli laboratoriossa varmennetuista testeistä tuli yhteensä reilut 320 positiivista tulosta.

Tiedotteessa korostetaan, että luku ei kerro kokonaistilannetta, sillä PCR-testien lisäksi tehdään merkittävä määrä positiivisia kotitestejä. Todellinen tartuntaluku on arviolta kaksin- tai kolminkertainen. Koronan osalta sairaalahoidon kuormitus on pysynyt vähäisenä Kaksineuvoisen alueella ja koronan taudinkuvan todetaan olevan pääosin tavallisen flunssan kaltainen.

Kaksineuvoisesta suositellaan THL:n tapaan kolmannen koronarokoteannoksen ottamista. Sitä suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille ja voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Yli 12-vuotiaan väestön osalta rokotuskattavuus Kauhavalla on seuraavanlainen: 1. annoksen on saanut 84,1 %, 2. annoksen 81,3 % ja 3. annoksen 51,8 %. Evijärvellä 1. annoksen on saanut 87,5 %, 2. annoksen 85,2 % ja 3. annoksen 54,0 %.

Koronarokotukset jatkuvat alueella. 5–11-vuotiaiden lasten koronarokotukset toteutetaan lastenneuvoloissa. Ajanvaraus ensisijaisesti www.hyvis.fi kautta, aika varataan lapsen nimellä. Lisäksi toimitetaan huoltajien suostumuslomake. Tarvittaessa voi soittaa rokotusten takaisinsoittonumeroon 06 2412 4545.

Yli 12-vuotiaat voivat edelleen mennä koronarokotukselle ilman ajanvarausta. Aikataulut koronarokotustapahtumiin löytyvät Kaksineuvoisen nettisivulta. Mukaan tarvitaan Kela-kortti. Paikalle saa mennä vain terveenä, päällä ei saa olla eristystä tai karanteenia.