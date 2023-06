Kouluvuosi toi mukanaan huolestuttavia ilmiöitä – Poliisilta täsmävinkit vanhemmille päättäjäisviikonloppuun

Pohjanmaan poliisin Pyry Luomala on monena päättäjäisviikonloppuna on tehnyt työvuoron Seinäjoen Tanelinlammella, jonne on aiempina vuosina kerääntynyt paljon lapsia ja nuoria. Viime vuonna paikalle tultiin Kauhajoelta bussilla.