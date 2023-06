Kotiseutuliitto osallistuu kauhavalaisten seurantalojen energiakustannuksiin yhteensä 30 062 eurolla

Suomen Kotiseutuliitto on antanut energia-avustusta kahdelletoista Kauhavan alueen yhdistykselle, jotka ylläpitävät kokoontumis- ja juhlatiloja.

Alahärmään, Kauhavalle, Kortesjärvelle ja Ylihärmään myönnetty summa on yhteensä 30 062 euroa.

Suurimman potin, 9550 euroa, sai seurantalonsa juuri peruskorjannut Kauhavan Nuorisoseura. Alahärmän Härmänkylän nuorisoseuran sähkö- ja lämmityskustannuksiin Kotiseutuliitto osallistuu 6150 eurolla ja Ylihärmän Nuorisoseuran kuluihin 3000 eurolla.

Huhtamäen-Vakkurin kyläyhdistys sai 2450 euroa, Kauhavan Alakylän kyläyhdistys 1620 euroa, Mäenpään kyläseura 1500 euroa, Oravan kyläseura 1250 euroa, Kankaan-Ikolan kyläseura Tempaus 1000 euroa, Härmä-Seura 900 euroa, Alahärmän Pelkkalan kyläseura 800 euroa, Kivihuhdan kyläseura 800 euroa, Ylikosken Maamiesseura 600 euroa ja Kortesjärven Ylikylän Nuorisoseura 442 euroa.

Avustus kohdentuu viime talvikaudella loka-huhtikuussa syntyneisiin energiakustannuksiin.

– Keskeisinä myöntökriteereinä olivat kokoontumis- ja harrastustilojen pinta-ala, energian hinnan nousun vaikutukset talon toimintaan sekä hakijan toimet energian säästämiseksi. Näin toimijoita myös kannustetaan energian säästöön kestävällä tavalla, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo sanoo.

Suomen Kotiseutuliiton hallitus jakoi rahaa 783:lle seurantaloja omistavalle yhteisölle 2,2 miljoonaa euron verran. Hakijoita oli 813.

Kotiseutuliiton tiedotteessa todetaan, että energia-avustus on monille seurantaloille välttämätön pelastuspaketti. Kuluvan talven sähkö- ja lämmityskustannusten nousu on koetellut rakennuksia ylläpitäviä yhteisöjä. Monessa tapauksessa talouden puskurit on jo kulutettu, sillä korona-ajan kokoontumisrajoitukset romahduttivat yhdistysten tulot.