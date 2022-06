Kortesjärven Sivuluisurock järjestetään sittenkin

Kortesjärvellä jo kaksi kertaa järjestettyä Sivuluisurockia päästään sittenkin juhlimaan myös tänä kesänä. Tapahtuma pidetään elokuun alkupuolella, lauantaina 6.8. Pub Sivuluisun piha-alueella. Liput tulevat ennakkomyyntiin kesäkuussa.

– Päätös tehtiin vasta hiljattain, joten tässä saakin kääriä hihat ylös ja alkaa ripeästi hommiin, tapahtuman tuottaja Jaakko Erkinheimo sanoo.

– Tapahtuma on hieman aiempaa pienempi, ja käytössä on vain yksi esiintymislava. Aikaisempien vuosien mukainen Sivuluisurock olisi vaatinut tuotannon käynnistämisen jo viime syksynä, eikä sitä silloin ollut mahdollista aloittaa koronarajoitusten ja epäselvän tulevaisuuden takia. Omasta mielestäni on paljon parempi tehdä tapahtuma tänä kesänä edes pienempänä kuin pitää taas välivuosi.

Kolmannessa Sivuluisurockissa esiintyy uransa rocklaulajana aloittanut mutta varsinaisen läpimurtonsa iskelmälaulajana tehnyt Janne Hurme. Hurme tunnetaan hiteistään ‘Kirje’, ‘Tinasormus’ , ‘Postikortti’ sekä ‘Elämän malja’.

Muita esiintyjiä ovat turkulainen, progressiivista metallia soittava Sum of Seven sekä eteläpohjalaisten tähtien alla 10 vuotta sitten perustettu Pohjoinen Uni. Pari esiintyjää saattaa vielä tulla lisää.