Koronatilanne ei näytä vielä helpottavan Kauhavalla – Kaksineuvoinen palaa rokotusten ajanvarauskäytäntöön

Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta kerrotaan, että sen alueella on todettu helmikuussa 131 koronatartuntaa. Tammikuussa niitä oli 334. Laboratoriossa varmistettuja PCR-testejä otetaan kuitenkin enää rajatusti THL:n määrittelemältä joukolta, johon kuuluvat raskaana olevat, yli 70-vuotiaat, riskiryhmään kuuluvat, sote-työntekijät ja vaikeaan taudinkuvaan sairastuneet.

Tartuntataudeista vastaava Kaksineuvoisen johtava ylilääkäri Heidi Ojala arvioi, että koronatilanne Kauhavalla ja Evijärvellä ei ole vielä rauhoittumaan päin, vaan tartuntojen kokonaisluku on arviolta vähintään kaksin- tai kolminkertainen PCR-lukuun nähden. Tautia on havaittu etenkin perheissä, joissa on pieniä lapsia.

– Tilanne on Kaksineuvoisessa samankaltainen kuin koko maakunnassa. Kaksineuvoisen yksiköistä hankalin se on tällä hetkellä ikäihmisten kotihoidon ryhmäkodissa Elinantuvalla, jossa jo suurin osa asukkaista on sairastunut, kuntayhtymästä todetaan.

Koronarokotusten kävijämäärät ovat vähentyneet, ja Kaksineuvoinen valmistautuu siirtymään kokonaan takaisin ajanvaraukselliseen toimintaan. Vielä tämän ja ensi viikon rokotustapahtumiin yli 12-vuotiaat voivat mennä varaamatta aikaa etukäteen.

Tällä viikolla walk in -rokotustapahtumia on keskiviikkona 16.2. Ylihärmän hyvinvointiasemalla kello 9–11 ja Alahärmän hyvinvointiasemalla kello 13–15.30, torstaina 17.2. Kauhavan hyvinvointikeskuksessa kello 11–18 ja perjantaina 18.2. Kortesjärven hyvinvointiasemalla kello 9–11.