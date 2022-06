Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve laskussa, maakunnassa menehtynyt pandemian aikana 153 ihmistä

Koronaepidemian aiheuttama sairaalakuormitus jatkaa laskusuunnassa myös Etelä-Pohjanmaalla. Neljänsiä rokoteannoksia annettu maakunnassa hieman valtakunnan keskiarvoa enemmän.

Seinäjoen keskussairaalassa oli maanantaina 30.5. yhteensä 15 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla koronapotilaita oli 28.

Terveydenhuollon pcr-testillä todettujen koronatartuntojen määrä laskee edelleen. Koronatestausta on rajattu voimakkaasti, ja viime viikolla maakunnassa tuli ilmi 227 tartuntaa. Otetuista pcr-näytteistä 31 prosenttia osoittautui positiivisiksi.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on edelleen paikallisia epidemioita.

Koronaan on maakunnassa menehtynyt pandemian aikana 153 ihmistä. Koko maassa menehtyneitä on 4479. Valtakunnallisesti koronavirustautiin menehtyneiden mediaani-ikä on 83 vuotta.

Etelä-Pohjanmaalla 5,9 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut 4. koronarokotusannoksen. Koko maan tasolla vastaava luku on 5.5 prosenttia.

4. annoksien osalta rokotuskattavuus vaihtelee alueen kunnissa 3,8 prosentista 11,4 prosenttiin.

61 prosenttia täysi-ikäisistä eteläpohjalaisista on saanut 3 rokoteannosta, 85,7 prosenttia 2 annosta ja 87,7 prosenttia yhden annoksen.