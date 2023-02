Komiat-lehden perinteinen eduskuntavaalipaneeli Y-Kinossa maaliskuun toisella viikolla

Komiat-lehden perinteinen eduskuntavaalipaneeli pidetään torstaina 9.3. Y-Kinossa.

Ajankohtaisista teemoista ovat tentattavina Perussuomalaisten Risto Mattila, Kristillisdemokraattien Carita Mäki, Liike Nytin Juhani Alkio, Vapauden Liiton Jyri Poltto, Kokoomuksen Janne Sankelo, Keskustan Antti Kurvinen, Vihreiden Laura Ala-Kokko sekä Sosialidemokraattien Terhi Päivärinta.

Panelistit koostuvat pääosin Kauhavan alueen ehdokkaista. Mukana on ehdokkaat myös SDP:ltä sekä Vihreiltä.

Kauhavalaisista ehdokkaista mukaan paneeliin karsittiin tasapuolisuuden nimissä yksi edustaja kultakin ryhmittymältä.

– Pyrimme kaikessa sisällöntuotannossamme tasapuolisuuteen. Paneelikeskustelijoiden on hyvä edustaa mahdollisimman kattavaa joukkoa eri puolueita, ja äänestäjähän valitsee vaalipiirin kaikista ehdokkaista. SDP:llä ei ole näissä vaaleissa omaa ehdokasta Kauhavalta, ja Vihreät on hallituspuolue, Komiat-lehden päätoimittaja Marianne Lähde perustelee ulkopuolisten panelistien mukana oloa.

– On hienoa, että meillä on näin iso määrä ehdokkaita. Vaasan vaalipiirissä on kuntia, joiden arjessa vaalit eivät näy juuri millään tavalla, Lähde lisää.

Ehdokkaita lehden vaalipaneelissa tenttaavat Lähde ja Joonas Autio.

Paneeli striimataan, eli sitä voi halutessaan seurata kotoa käsin Komiat-lehden nettisivun kautta.

Komiat-lehden lukijoilla on mahdollisuus osallistua paneelin kysymyspatteriston laadintaan.

Kysymyksiä voi lähettää 7.3. mennessä osoitteeseen toimitus@komiat.fi.

Jos mahdollisuutta sähköpostin käyttöön ei ole, toimitukseen voi myös soittaa kysymyksensä. Paneelin vetäjät valitsevat mahdolliset esitettävät kysymykset.

Ilta alkaa kello 17 lehden tarjoamilla pullakahveilla Y-Kinossa ja varsinainen paneeli kello 18.